Tõnu Toompark: kiirest kapitalikasvust ja tootluse paranemisest pühi suu puhtaks

Üürikinnisvara tasuvusarvutuses kinnisvaraekspert Tõnu Toompargi sõnul tänaste sisendite pealt mõistlik üüritootlus välja ei tule. Foto: Andras Kralla

Kinnisvarasse investeerimine on väga intressimääratundlik valdkond ning raske on uskuda, et selles sektoris saab lühikeses perioodis megakasumeid toota, rääkis värskes „Investor Toomase tunnis“ kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Tema hinnangul olime pikalt madala intressimäära tingimustes ning sellega liigagi ära harjunud. Kuigi kinnisvaraarendus on tema hinnangul vähem intressitundlik kui kinnisvara soetamine, on siiski nüüd vaja muutunud intressikeskkonnaga harjuda.