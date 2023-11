Artikkel

EfTEN Capitali juht: intressitõusu mõju hakkame alles nägema

Balti riikide suurim kinnisvarafondide valitseja EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla sõnul on toimunud ärikinnisvaras mõne müüja puhul hinnakorrektsioon. Foto: Liis Treimann

Intressitõusu täielikku mõju majandusele me tegelikult ei ole veel näinud, ütles EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla Äripäeva raadiole.

Tamla sõnul ilmneb lõplik mõju alles järgmistes kvartalites. Kõige suurema löögi saavad need sektorid ja ettevõtted, kus on laenukoormus olnud kõige suurem. Ta tõdes ka, et võrreldes Skandinaavia ettevõtetega on Eesti kinnisvarafirmad väga kergelt pääsenud.