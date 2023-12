Saated

Raadiohitid: kõik, mida teada Infortari prospektist

Nädala alguses tuli välja Infortari prospekt. Äripäeva kuulajad tundsid sel nädalal huvi arvamuste vastu, mida sel teemal raadios väljendati. Foto: Andras Kralla

Infortar, Infortar ja majanduslangus – need on saateteemad, mis sel nädalal kuulajaid enim köitsid.

Nädala kuulatuimate saadete nimekirjas troonivad Infortari prospekti käsitlevad saated. Nende kõrval on ajatud investeerimissoovitused ja ökonomisti tõdemus majanduslangusest.

Investor Toomase tund: Infortari IPOst on oodata suurt ülemärkimist

Nädala alguses investorite lauale potsatanud Infortari IPO prospekti oli pikalt oodatud.

Saates selgub, kas Infortari aktsiaga on mõtet spekuleerimise mõtteid mõlgutada, miks on oluline prospekti täpsemalt uurida ning kui suurt ülemärkimist saateosalised prognoosivad.

Saates jagasid oma esmaseid Infortari IPO prospektist väljaloetud muljeid investor Ivar Mägi, Enlight Researchi analüüsimaja analüütik Rudolf- Stenar Saluoks ning börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

Saatejuht oli börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Äripäeva ajakirjanikud: Infortar valis nutika aja börsileminekuks

Eesti Gaasi ja Tallinki emafirma Infortari börsileminek on täpselt ajastatud: selja taga on maksimaalselt edukas aasta. Milliseks kujunevad järgmised, arutlesid ajakirjanikud raadiosaates “Äripäev eetris”.

Saates võtsid ajakirjanikud vaatluse alla sektorid, kus Infortar tegutseb, ning püüdsid analüüsida, milliseid tulevikulootusi saab panna Läänemere turismile, gaasisektorile ja kinnisvaraärile Tallinnas.

Oolo, Saare ja Liivamägi ajatud investeerimissoovitused

Saate kõlavad investeerimismaailma raskekahurväe ajatud investeerimisnipid ja kogemused isiklikult investeerimisteekonnalt.

Alustuseks tuleb ettekandmisele lõik 2022. aasta investor Toomese konverentsil kõlanud investor Kristjan Liivamägi ettekandest. Tollal ka aasta investori tiitli saanud Liivamägi rääkis, kuidas püstitada ja kinni hoida oma investeerimisteesidest.

Pärast seda kuulete aga 2022. aasta juuli alguses toimunud investeerimisfestivalil kõlanud Marko Oolo ja Kristi Saare ettekannet. Oolo ja Saare rääkisid investeerimistööriistadest, mis aitavad luua tee finantsvabaduseni ja jõuda portfelliga ka miljonist edasi.

Börsitoimetuse juht: astume pilkasesse pimedusse

Enne koitu on teadagi kõige pimedam aeg ja praegu on see aeg, kus hakkame majanduses sinna kõige pimedamasse perioodi jõudma, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

“Inimestel läheb kindlasti lähiajal raskemaks. Kas või kui vaadata, millise kiirusega kasvab tööpuudus,” märkis Mäe.

Veel kommenteeris Mäe investorite seas tekkinud arutelu Bigbanki võlakirjade teemal, karuturu-hirmu ning andis ka ülevaate, milliseid makrosõnumeid tasub lähipäevil oodata Ameerikast ja Euroopast.

Ökonomisti seitse põhjust, miks majandus langeb

On seitse mõjutegurit, miks majandus langeb, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Põhjused on peamiselt pärit välismaalt.

„Käimas on kobarkriis,“ rääkis Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Statistikaameti teatel oli kolmanda kvartali majanduslangus 3,9 protsenti.

Uusküla tõi välja, et on seitse majanduslanguse tegurit ning paljud neist on Eesti jaoks välistegurid. Tööstuse käekäik on halb, sest pole sisendeid Venemaal, pole Rootsit, kes ostaks siinsete ettevõtete toodangut, Saksamaa kiratseb ja Hiinaga on viletsad suhted, selgitas Uusküla.

Samuti mõjutavad majanduslangust kehv seis kinnisvaras ning kõrged intressimäärad, mis vähendavad tarbimist ja on andnud idufirmadele tugeva löögi.