Cleveroni turundusjuht paljastab, kuidas jalg suurklientide ukse vahele saada

Tihtipeale tuleb müügi õnnestumiseks klient Cleveroni Viljandi tehasesse automaate kaema tuua, ütles ettevõtte turundusjuht Kertu Kuusik. Foto: Eiko Kink

Globaalsete suurklientide püüdimiseks tuleb teha head turundust ja müügitööd, kuid kõige paremini töötab rahulolev klient, rääkis Cleveroni turundusjuht Kertu Kuusik.

"Me näeme, et moel või teisel ikkagi see, et su tänane klient on rahul ja ütleb, et see töötabki, on see, kus sa saad jala ukse vahele," rääkis Kuusik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Kuusik, kuidas äriklientidele keskenduva ettevõtte brändi üles ehitada, ning avaldas, kuhu loodab Cleveron 2030. aastaks jõuda.

Juttu tuli ka sellest, kuidas on Eesti kiire hüppe kõrval ülejäänud maailmas pakiautomaatide kasutamine levinud.

Intervjueeris Hando Sinisalu.