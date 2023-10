Üllatav tehing pühkis Cleveroni väärtusest sadu miljoneid

Aastal 2018 pälvis pakirobotite arendaja Cleveron aasta ettevõtte tiitli. Nüüd vähendas firma asutaja Arno Kütt oma tehinguga kordades ettevõtte väärtust. Pildil Cleveroni asutajad Arno Kütt (vasakul) ja Peep Kuld. Foto: Andras Kralla

Pakiautomaatide arendaja Cleveroni asutaja Arno Kütt müüs üllatava hinnaga suure tüki ettevõttest, mis viis firma hinnalipikult sadu miljoneid eurosid.

Äripäevale on vihjatud, et Kütt müüs tüki ettevõttest, sest tahab päästa oma teist äri. Ühtlasi pani Küti tehing Cleveronile külge hinnalipiku, mis näitab, et kunagi Walmartiga diili teinud firma väärtus on drastiliselt kahanenud.