Müügikoolitaja: klient ei taha müügikohtumisel sinu slaide näha

Rait Videvik ja Jürgen Jalakas. Foto: Äripäev

Seekordne "Teeninduse teejuhi" saade keskendub ärikliendile müügile. Kuidas pakkuda äriklientidele tipptasemel teenindust ja teha samal ajal edukat müüki, selgitavad Tele2 Eesti ärikliendi müügidirektor Jürgen Jalakas ja nomonkeybusiness müügikoolitaja Rait Videvik.

Videvik selgitab saates inimkeskse müügi aspekte, tuues esile, et edu võti peitub autentses soovis klienti aidata, mis muudab müügiprotsessi vähem pealetükkivaks ning toob näiteid, kuidas seda päriselt teha. Tema sõnul võivad just lihtsad muutused lähenemises ja teeninduse disainis olla need, mis loovad olulise erisuse ja tagavad pikaajalise kliendisuhte.

Jalakas tutvustab, kuidas luua edukat ärikliendi müügistrateegiat.

Saatejuht on Keit Ausner.