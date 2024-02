Artikkel

Kuum tool: idufirma Eurora rahapõletamist tuleb võtta väga tõsiselt

EstVCA juhatuse esimees Kaari Kink ütles saates “Kuum tool”, et Eesti idusektor on õnneks aastatega hea maine loonud, kuid siiski ei saa idufirma Eurora kiiret rahapõletamist tähelepanuta jätta. Foto: Liis Treimann

Idufirma Eurora pankrot ja investorite kümnetest miljonitest eurodest ilma jätmine oli üksikjuhtum, kuid seda ei tohi vaiba alla pühkida, ütles Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni juhatuse esimees Kaari Kink saates “Kuum tool”.

“Me oleme väike ökosüsteem ja me ei saa lubada mitut sellist skandaali,” sõnas Kink ja lisas, et me peame näitama, et suudame juhtunuga professionaalselt tegeleda ja investorid saavad õiglaselt oma vastused.

Rahvusvaheliselt ei ole Euroraga juhtunu veel Eesti idusektori mainet liialt raputanud, kuid Kink ütles, et sellegipoolest tuleb võtta juhtunut väga tõsiselt, sest välisinvestorid usaldasid siinsesse idufirmasse suured summad raha.

Suurim kaotus oli Euroraga Hollandi fondile Connected Capital, kes investeeris 26,5 miljonit eurot ning tõenäoliselt viis see fondilt isu järgmistesse Eesti idufirmadesse investeerida. Kink tõdes, et seetõttu on oluline näidata, kuidas me suudame selle olukorra lahendada ja millist suhtumist näitame regulatiivselt ja kohtu poolt, kes olukorraga praegu tegeleb.

Kink märkis saates, et otseselt pole ühelgi teisel idufirmal jäänud Euroraga toimunu pärast raha kaasamata, ent on teada, et nii mõnigi start-up pidas sama fondiga läbirääkimisi.

Idufirma Eurora läks möödunud sügisel pankrotti, olles alles 2022. aastal kaasanud 40 miljonit dollarit. Selgus, et ettevõttel käivet praktiliselt ei olnud, olid vaid kulud. Kas raha kiire haihtumise taga olid ka kuritegelikud teod, ei ole veel selgeks tehtud.

Riskikapitalifondi Specialist VC asutajapartner Gerri Kodres tõdes saates, et nemadki tundsid Eurora vastu huvi, kuid pärast kiiret taustakontrolli see kadus.

Investoreid nõustav advokaat Antti Perli büroost Ellex andis sissevaate, millise pilguga vaatab idufirmasid advokaat, et võimalikke riske investorite jaoks välistada.

Saatejuht on Kristel Härma.