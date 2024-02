Hiina Temu vallutab nii pakiautomaate kui nutiseadmeid

Jet Expressi tegevjuht Andreas Suviste ja Venipak Eesti müügijuht Martten Kaldvee. Foto: Tõnu Tramm

Jõuliselt Euroopa turule tulnud Hiina veebipood Temu poeb läbi hüperpakkumiste paljude eestlaste mobiiltelefonidesse, mis äsjase välisluure raporti taustal on üsna kõhedust tekitav. Kuid see, millist käivet on ta eriti ühele kullerfirmale kaasa toonud, on täiesti müstiline, tõdes Venipak Eesti müügijuht Martten Kaldvee saates „Logistikauudised eetris“.

Kes soovib nautida Hiina e-kaubandusplatvormi Temu uskumatuid soodushindu, tõmmatakse esmaostu korral kavalasse lõksu: imelise hinnaga saad kauba kätte vaid siis, kui laed oma nutitelefoni Temu rakenduse. Läinud nädalal esitletud välisluure raporti valguses ei ole just väga palju edasi mõelda kuidas sellised hinnad on võimalikuks osutunud.

Ometi pole Temu mingi petuskeem, milleks paljud seda siiani peavad, vaid jõuliselt pöördeid koguv äri. Koguni nii suur äri, et lennutas läinud aasta viimases kvartalis ühe Eesti kullerfirma pakimahu pea samale tasemele Omniva omaga.

„Osa Temu pakke käib ka läbi Venipaki, aga põhimaht liigub läbi Itella. Kui vaadata, millise hüppe tegi Itella pakimaht läinud aasta lõpus ja milline maht sealt selle aasta alguses peale on tulnud, siis on see täiesti pöörane,“ nentis Venipak Eesti müügijuht Martten Kaldvee saates Logistikauudised eetris.

Tema sõnul on Eestis toimuv aga piisk meres võrreldes sellega millist kasvu on Hiina e-kaubandus teinud mujal Euroopas, näiteks Poolas. See omakorda on süstinud üksjagu optimismi ka Leedu Posti, kes näeb lähiajal koguni pakimahtude kahekordistumist. Suure tõenäosusega just sellest tulenebki Leedu Posti usk edukale sisenemisele Eesti ja Läti turule.

„Ilmselgelt on Unisendi kahjum siinsel turul üsna pikaks ajaks sisse kodeeritud ja nad on sellega arvestanud. Aga et nad seda teevad, näitab nende kindlat veendumust, et meie pakiautomaatide ja kullerteenuste turul on veel piisavalt kasvuruumi,“ tunnistas teine saatekülaline, äsjases Gaselli TOPis kõrgeimal kohal platseerunud kullerfirma Jet Expressi tegevjuht Andreas Suviste.

Saates analüüsitaksegi, milline on meie pakiäri hetkeseis ja tulevik, millist mõju avaldavad eramajade pakiautomaadid ja kui reaalne ikkagi on, et selles sektoris võiks kunagi toimima hakata ristkasutus.

Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saate toob kuulajateni Digimeerik.ee.