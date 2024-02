Paet: Trumpi käredad sõnad on õigustatud

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet nendib saates “Fookuses: Euroopa majandus”, et Euroopa on liiga pikalt olnud mugavustsoonis mitte ainult sõjalise kaitse vallas, vaid ka selles, mis puudutab energiavarustatust või tööstust. Foto: Andras Kralla

Urmas Paeti sõnul on Donald Trumpi Euroopa-suunaline hurjutamine asjakohane. Meie kaitsevõime on nõrk ja kui ameeriklased poleks Ukrainat toetanud, oleks see sõda juba kaotatud.

„Sõda Ukrainas on tegelikult kestnud juba kümme aastat ja me ikka näeme, et on kolmteist NATO liikmesriiki, kes pole isegi 2 protsendini jõudnud oma kaitsekulutustega. Kui Ameerika Ühendriigid poleks Ukrainale appi läinud, oleks see sõda juba läbi. Ja mitte Ukraina võiduga,“ tõdeb Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet Äripäeva raadio saates „Fookuses: Euroopa majandus“.