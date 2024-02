Kuidas müüa, kui vastas on teadlikud kliendid ja konkurents on tihe?

Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja projektijuht Priit Pähklamägi. Foto: Äripäev

Seekordses saates "Nimed müügitahvlil" jagavad Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja projektijuht Priit Pähklamägi oma hiljutisi kogemusi teenuse müümisest, kui vastas on teadlikud kliendid ja valdkonnas on tihe konkurents.

Millal avatud küsimustest enam ei piisa? Kuidas eristuda konkurendist, kui tooted on samaväärsed? Käsitletakse Gertner Inc kliendilojaalsuse üllatavaid uuringutulemusi. Tule ja kuula, kuidas tekivad lojaalsed kliendid ning mis paneb ostjat sinu kasuks otsustama. NB! See pole enam lihtsalt parima hinna-kvaliteedi suhtega toote müümine.