Investor Katri Teller müüb Eestis kortereid maha ja luurab Hispaania kinnisvaraturul

Katri Teller. Foto: Raul Mee

Investor, ettevõtja ja meelelahutaja Katri Teller tunnistas, et kuigi varem on ta investeerinud vaid Eesti kinnisvarasse, on ta nüüd võtnud suuna Hispaaniasse ja mõned korterid Eestis maha müünud.

Teller avaldas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et on müünud Eestis maha paar korterit. Peamiseks põhjuseks on kinnisvarahindade langus, lisas ta.

„Eile helistas mulle paanikas majahaldur, et mu korter uputab, ja ma mõtlesin, et mis märke mul veel vaja on, et kinnisvaraga mitte tegeleda,“ sõnas Teller.

Tema sõnul müüb ta mõned korterid veel maha ning hakkab passiivsemaks investoriks.

„Ma tunnen, et kinnisvara teema on hakanud natuke rõhuma,“ nentis Teller, lisades, et kui ta sellesse sektorisse investeerimisega jätkaks, vaataks ta väljapoole Eestit. Telleri sõnul läheb ta peagi Hispaaniasse luurele.

“Ehk siis Katril on ka kinnisvaras Eesti geograafiline riskipreemia suurenenud,” ütles seepeale investor Kristjan Liivamägi.

Liivamägi rääkis intervjuus oma uutest investeerimisstrateegiatest ning tõdes, et on aktsiate suhtes skeptiline. Liivamägi investeeriks praegu rohkem võlakirjadesse ja laenudesse.

Lisaks rääkisid investorid, miks nad lõpetasid ühise “Rahareede” taskuhäälingu tegemise ning kuhu täpsemalt raskemal ajal investeerida.

Katri Tellerit ja Kristjan Liivamägi intervjueeris Igor Rõtov.