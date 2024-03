Investeering Hispaaniasse ‒ väga kerge on kaotada

Eestlastele halva üllatusena võib tulla ka Hispaania maksukoormus, mis võib kinnistu korral olla ligi 50 000 eurot aastas. Foto: Andres Haabu

Kogenud maakler nendib, et välismaale kinnisvara ostes kehtib reegel, et kui miski paistab liiga hea, et tõsi olla, siis see liiga hea olla ei saa.

LVM Kinnisvara juhatuse liige ja maakler Ingmar Saksing ütleb, et nii Eestis kui mujal riikides võib leida headest linnaosadest soodsate hindadega kortereid ja kinnistuid.