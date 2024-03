Märts võib olla hea kuu seni kallite aktsiate krabamiseks

Investor ja dividendinvestor.ee blogija Märten Kress. Foto: Raul Mee

Ükski tõus turgudel pole lineaarne ning ajalugu on näidanud, et märts on hea kuu korrektsiooniks, kus tekivad seni kallina tundunud aksiatesse ostukohad, rääkis investor Märten Kress Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund”.

Veel võtsime ette pensionisambad. Kress leidis, et kuna kõigil neist on ühel või teisel viisil rakendatud ESG-filtrit, siis võib see tulevikus tootlust pärssima hakata. Kress nentis, et kaitsetööstust, aga ka gaasi ja naftat vajab maailm jätkuvalt, ning viitas sellele, et nende valemist eemaldamine võib ühel hetkel kalliks maksma minna.

Peamiselt tegime Kressiga juttu indeksfondidest: kuidas täpselt neid portfelli valida ning kas korrektsiooni oodates on mõistlik sissemakseid vähendada ning turgude kukkudes suurendada?

Märten Kressi intervjueeris Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.