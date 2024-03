Artikkel

Märten Kress: OÜ alt investeerijale podiseb oluline maksurisk

Märten Kress Foto: Raul Mee

Eestis võib tagasi tulla ettevõtete laiem tulumaks, hoiatab hiljuti rahandusministeeriumi ümarlaual osalenud investor Märten Kress.

"Ma ei taha kurja välja kutsuda, aga suurem risk on see, et meil võib tekkida tagasi ettevõtete tulumaks 5-15 aasta perspektiivis," rääkis Kress Äripäeva raadiole antud intervjuus.

Kressi sõnul peavad nüüd hakkama ettevõtte alt investeerijad mõtlema, mida tähendaks tulumaksukohustus iga teenitud kasumi korral, sealhulgas realiseerimata kasumi puhul. Praegu peab Eestis ettevõte tasuma tulumaksu ainult jaotatud kasumi puhul.

Samas lisas Kress, et ümarlaualt said rõõmusõnumeid ühisrahastuse fännid ja krüptoinvestorid.

Märten Kressi intervjueeris Indrek Mäe.