Logistika teabevara restart: uus nimi, uued teemad, uued tegijad

Tarneahela teabevara üks toimetajatest, Hannes Laaser. Foto: Raul Mee

Äripäeva Logistika teabevara teeb lähikuudel läbi põhjaliku restardi: muutub nii nimi, teemadering, kui ka toimetajad. Millised saavad muudatused täpsemalt olema, rääkis saates „Logistikauudised eetris“ uue teabevara üks toimetajatest, Hannes Laaser.

Äripäeva erialase info keskkond „Teabevara“ avab aprilli alguses uue Tarneahela teabevara, mille toimetajateks on Eesti ühed tuntumad tarneaheleksperdid Kerttily Golubeva ja Hannes Laaser. Nad on ühiselt loonud ka nõustamisettevõtte SuCha: lühend sõnades Supply Chain, ehk tarneahel.

Kunagisest Äripäeva Logistika käsiraamatust välja kasvanud Logistika teabevara jääb mõneks ajaks avatuks, kuid aprillikuu jooksul liidetakse sealsed materjalid lõplikult Tarneahela teabevarasse ja alates maikuust senine Logistika teabevara suletakse.

„Tegemist on päris suure väljakutsega kirjutada kokku sisuliselt kogu tarneahela ABC,“ tunnistas Hannes Laaser saates „Logistikauudised eetris“. Tema sõnul on senise Logistika teabevara materjalid aastakümnete jooksul kirjutatud väga erinevate inimeste poolt, mistõttu on ka nende stiil ja arusaadavuse lihtsus väga erinev.

„On lihtsamalt omandatavaid materjale, kuid on ka väga detailseid ja akadeemilisi tekste. Meie eesmärgiks on, et kogu teabevara oleks kirjutatud ühtses ja lihtsalt arusaadavas stiilis ja selle mahuka töö usaldasime Chat GPT-le. Tuleb tunnistada, et ta on olnud väga tubli ja temast on väga palju abi olnud,“ tunnistas Laaser.

Mõistagi lisandub Tarneahela teabevarasse mitmeid teemasid, mida Logistika teabevaras seni polnud: ostu- ja hankejuhtimine, digitaliseerimine ja palju muud, kuid üle ega ümber ei pääse ka jätkusuutlikkusest, mis paratamatult varem või hiljem kõiki ettevõtteid vägagi otseselt puudutama hakkab.

„Isegi kui ettevõttel ei ole täna veel ESG aruande kohustust, tuleb selle teemaga aktiivselt tegelda juba täna. Mitte sellepärast, et keegi kusagil käsib ja kontrollib, vaid selleks, et säilitada iseenda konkurentsivõime. Kui sa täna sellele ei mõtle, lülitatakse sind homme tarneahelast lihtsalt välja. Keegi ei taha endale partneriks ettevõtet, kes mõjutab negatiivselt teiste ettevõtete tarneahela keskkonnajalajälge,“ nentis Laaser, kes ka ise juhib igapäevaselt metallitööstusettevõtte Leden Estonia tarneahelat.