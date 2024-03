Artikkel

Arstist riigikogulane: patsient võiks diagnoosini ise teenuse eest maksta

Riigikogu ja Reformierakonna fraktsiooni liige, doktor Eero Merilind Foto: Liis Treimann

Kui inimene maksaks ise kuni diagnoosi saamiseni tervishoiuteenuse eest, siis see lahendaks Tervisekassa puudujäägi, rääkis riigikoguliige doktor Eero Merilind.

Tervisekassa prognoosib, et järgnevate aastate puudujääk on 200 miljonit eurot. See summa on kokku sama suur kui Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla eelarved.

Lahendusi on maailmavaateliselt erinevaid, kuid Reformierakonda kuuluv Merilind leidis, et kuni diagnoosini võiks inimene ise teenuse eest maksta ning diagnoosist edasi võtab riik ehk Tervisekassa ravimise eest maksmise üle.

Ta selgitas, et samas on inimesi, kelle hinnangul ei tohiks inimesed oma tervise eest üldse maksta. Seepärast peab riigikogu Tervisekassa puudujäägi lahendamiseks pikki arutelusid.

Lisaks rääkis Merilind, kuidas on läinud rahvasaadiku ja perearstikeskuse omaniku töö ühildamine. Samuti tuleb juttu päevakajalistel teemadel: kuidas magusamaksu muu maailma eeskujul kõige paremini ellu viia ja kas peagi seisame silmsi perearstide nappusega.

Doktor Eero Merilinnuga rääkis Janno Riispapp.