Maaelu Teadmuskeskus panustab personali ja laieneb hoogsalt

Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja selgitab saates, milline on tema nägemus asutuse ülesehitamisel. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade „Kasvupinnas“ annab ülevaate Maaelu Teadmuskeskuse tegemistest – juba enam kui aasta on asutus uue nime all toiminud ja paljugi on selle aja jooksul muutunud.

Maaelu Teadmuskeskuse (METK) direktor Andre Veskioja selgitab saates, milline on tema nägemus asutuse ülesehitamisel, millised tööd on tehtud ja mis veel teha. „Kui suveks oli meil paigas juhtkond, siis nüüd on olemas ka keskastmejuhid, tippspetsialistid. Aga meie meeskond on kokku 300 inimest, kaheksas eri asukohas ja eks kaadrivoolavust ikka natuke on, nii et iga kuu otsime jätkuvalt uusi kolleege,“ rääkis Veskioja.

Ta lisas, et hetkel on vaja uute teadmistega ja oskustega inimesi, sest klientide nõudmised on ajas muutunud. „Oleme oma kaadriotsingutes leidnud inimesi ka erasektorist, inimesi kes on juba palju saavutanud ja nüüd tunnevad soovi panustada ka laiemalt. Ka kõrgkoolidega teema aktiivset koostööd, teeme suunatud pakkumisi erialaspetsialistidele.“

Suured investeeringud. Viimased aastad on METK palju investeerinud hoonetesse ja plaanid edasiseks on samuti ambitsioonikad.

„Näiteks avasime just Jõgeva alevikus kaasaegse kasvuhoone, kus hakatakse tegelema tomati, kartuli, teravilja ja heintaimede sordiaretusega. See on viimaste aastate suurim investeering teadusesse - aretustöö muutub kiiremaks, ei sõltu enam niipalju ilmast ja ka meeskonna töötingimused on kordades paremad eelnevast. Sellesse projekti investeerisime pea 2 miljonit eurot,“ ütles Veskioja.

