Sotsid loodavad uue koalitsiooni järgmiseks nädalaks kokku saada

Sotsiaaldemokraadist Madle Lippus sai Tallinna ajutiseks linnapeaks. Foto: Andras Kralla

Sotsiaaldemokraadid on valmis juba täna õhtul koalitsioonikõnelustega alustama ja loodavad järgmiseks nädalaks uue koalitsooni kokku saada, rääkis Mihhail Kõlvartilt juhtimise üle võtnud Tallinna linnapea kohusetäitja Madle Lippus.

“Kui kiiresti me kokkuleppele jõuame, on keeruline öelda, aga meie soov on seda teha esimesel võimalusel just selleks, et võimuvaakum oleks võimalikult lühike,” rääkis Lippus Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Uuel koalitsioonil on enne järgmisi valimisi vaid poolteist aastat aega tööd teha, märkis ta.

Intervjuus selgitas Lippus, kuidas tahavad sotsid soodustada Tallinnas ettevõtjate tegevust, mida on juba tehtud ja plaanitakse teha detailplaneeringute ja ehituslubade menetlemise kiirendamiseks ja kuidas saaks vähendada Tallinna suurte teetööde mõju. Juttu tuli ka sotside seisukohtadest tasuta ühistranspordi ja linnafirmade erastamise kohta.

Intervjueeris Hando Sinisalu.