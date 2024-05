Nüüd kõik kontorisse! Ja kui ei tule – siis vaatame, kas töölepinguga üldse jätkame

RE Kinnisvarajuhatuse liige ja vanempartner Monica Meldo ning Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam. Foto: Siim Sultson

Büroohooned vahetavad ruumiprogrammi, töökoht teiseneb, ESG ja renoveerimine muutuvad uueks normaalsuseks, kinnitavad ärikinnisvara saates „Kinnisvaratund“ RE Kinnisvarajuhatuse liige ja vanempartner Monica Meldo ning Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam.

„Oleme ESG vaates suhelnud päris palju kinnisvaraomanikega,“ rääkis Meldo. “Meil on portfellis enam kui 400 hoonet ja oleme täheldanud, ettevõtteid, kes on väga palju tegelenud ESGga ja on ettevõtteid, kelle jaoks on ESG prügi sorteerimine, päikesepatareide panek katusele,” rääkis Meldo ja selgitas, et täna on suhtumine teemasse väga erinev. “Me ise näeme, et see saab olema päris tuntav konkurentsieelis. See aasta on esimene aruandluskohustus. Täna kohalik üürnik ei küsi kõiki neid nüansse. Suuremad rahvusvahelised firmad aga küsivad, missuguseid ESG nõudeid omanik ja ka üürileandja täidab.“