Tarmo Jüristo: andmetest ei saa otsida oma usule kinnitust

Tarmo Jüristo ja Laura Heleene Tirkkonen. Foto: Äripäev

Tarmo Jüristo rääkis “Infopankuri” saates, et näeb vahel ettevõtetes, et andmeid küll kasutatakse, kuid neid saaks kasutada palju kasulikumalt. “Seda nimetatakse hõbeda väljakandmiseks kullakaevandusest,” ütleb ta.

Andmetega töötamine on omajagu keeruline, kuid see sõltub päris palju ettevõtte vajadustest. „Kui ettevõte toodab päikeseenergiat ja tahab teada, milline on tootmismaht sõltuvalt ilmastikust, siis selleks pole vaja andmeteadlast, vaid piisab kompetentsest inimesest, kes oskab kasutada vabalt kättesaadavaid masinõppeteeke,“ räägib Jüristo.

Süsteemne probleem on aga see, et andmetest püütakse leida kinnitust sellele, mida usutakse või tahetakse uskuda. Kui andmed kinnitavad seda, siis öeldakse, et meil on selle kohta andmed, see pole mingi kõhutunne. Kui andmed ütlevad midagi muud, siis tuleb ruttu jutt suurtest ja väikestest valedest ja statistikast.

„Tihti tasubki andmetes kahelda, kuid see ei saa sõltuda sellest, mida sa loodad, et on tõsi,“ ütleb Jüristo. „Pigem on nii, et kui andmed näitavad seda, mida loodad, siis tuleks olla kahekordselt skeptiline,“ soovitab ta. „Meil kõigil on kalduvus otsida kinnitust ja leida mustreid.“

Saate lõpus räägime ka Äripäeva tänavuse arvamuskonkursi Edukas Eesti esikümnesse tulnud Laura Heleene Tirkkoneniga, kes tegi oma loos ettepaneku kasutada vabatahtlikke andmehuvilisi värskete andmete kiiremaks kogumiseks. Samamoodi nagu meil on linnuvaatlus ja koristustalgud, võiksid meil olla ka andmevaatlus ja andmetalgud.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.