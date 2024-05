Kuidas värvata ja hoida parimaid teenindajaid üle Eesti?

Saatejuht Alyona Stadnik, Apollo Grupi personalijuht Kristiina Tinn ja Tele2 Eesti personalipartner Rebeka Dronia. Foto: Äripäev

Teenindajate värbamine on Tallinnas ja pealinnast väljaspool üsna sarnane. Värskes saates "Teeninduse teejuht" nendivad eksperdid, et igal pool kehtib sama reegel – kui inimene sobib, siis ei ole vahet, mis piirkonnas ta tööle läheb ja kust ta pärit on.

Apollo Grupi personalijuht Kristiina Tinn ja Tele2 Eesti personalipartner Rebeka Dronia räägivad saates oma kogemusest teenindajate värbamisega Eesti eri piirkondades.

Saatekülalised märgivad, et tööle saamiseks tuleb kandidaadil end registreerida portaalis, kus asuvad karjäärilehed. Väga palju töötajaid tuleb just sealtkaudu, sest karjäärilehed on kogu aeg üleval, jagas Apollo Grupi kogemust Kristiina Tinn. Lisaks tõi ta välja, et suve lõpus toimuvad karjääripäevad, mil on samuti võimalik tööd leida.

Tele2 laseb kandidaatidel lisaks karjäärilehe täitmisele teha endast ka video, mis annab palju juurde.

Saates tuleb teemaks ka töötajate motiveerimine ja koolitusprogrammide kohandamine. Räägime, kuidas teenindajaid pardale tuua ja neid hoida, millised on erinevused koolituste osas ja kuidas erinevad piirkonniti palgasoov ja motivatsioonipakett.

Saadet juhib Alyona Stadnik.