Obskuurne majandus: miks inimesed üle maailma kuulsusi blokeerivad?

Kuulus sotsiaalmeedia influentser Haylee Baylee, kes oli blokeerimistelaine ajendiks, sest ta tsiteeris kohatult Marie Antoinette'i. Foto: HayleeBaylee/Sony Pctures

Teate, mis asi on digitiin? See on digitaalne giljotiin megarikaste (sotsiaalmeedia) kuulsuste suhtes.

Neil päevil on levimas globaalselt sotsiaalmeedia mõjuisikute ning muude kuulsuste blokeerimine platvormidel Instagram, TikTok ja X. Miks? Kuulake saatest “Obskuurne majandus” ja otsustage ise, kas lähete sellise digitaalse revolutsiooniga kaasa või mitte. Saatejuht on Linda Eensaar.