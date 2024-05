Obskuurne majandus: Austraalia tiktokker jagab kodututele tühje maju

Austraalias on kodutute olukord üle mõistuse. Paljud inimesed peavad elama telkides. Fotol on 2017. aasta demonstratsioon, kus koduta inimesed telkisid Austraalia Reservpanga ees. Foto: Reuters/Scanpix

Ka moodsal ajal on Robin Hoode. USAs, Ühendkuningriikides, Austraalias ja teisteski riikides on tõsine eluasemekriis ning enim kannatavad just noored inimesed. Nii “kogub” üks Austraalia aktivist tühje kodusid ja jagab neid kodust ilma jäänud inimestele tasuta laiali.

Ebaseaduslikult, aga vähemalt on katus pea kohal. Austraalias on nimelt hinnanguliselt miljon tühja elamut. Mismoodi ta seda teeb ja kui palju tal juba vaenlasi on, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.