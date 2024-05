Tuleb hakata liigutama, kui tahta äri teha ka 20 aasta pärast

Fibenoli juhatuse liige Peep Pitk ESG praktikute aastakonverentsil. Foto: Raul Mee

Globaalses äris on kestlikkuse teemad hügieenitasand, see ei ole enam konkurentsieelis, rääkis Fibenol OÜ juhatuse liige ja arendusjuht Peep Pitk.

Pitk tõdes, et loomulikult saab edasi minna ka nii, nagu on tehtud ehk arvestamata ESGga. “Kes tahab olla 10–20 aasta pärast tegev äris, siis on täna mõtet tegelema hakata,” lisas ta siiski ja rõhutas, et nüüd on viimane aeg end liigutama hakata.