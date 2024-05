ESG aruandmine nõuab partnerite nügimist. Utilitas: ka tarnijate vastuseis lahtub

Katrin Isotamm, Helen Klettenberg ja Kaire Kuldpere. Foto: Rain Jüristo

Suuremad ärid hakkavad väiksemaid nügima, et ESG nõudeid täita ja kahjustavat mõju vähendada. Utilitas, kes tarneid koorma täpsusega kontrollima asus, leiab, et see süsteem toimib. “Algul oli vastuseisu, kuid täna esitavad tarnijad juba kõik andmed, mis vaja,” rääkis Utilitase keskkonna- ja jätkusuutlikkuse juht Kaire Kuldpere.

Roheidu Esgrid kaasasutaja Katrin Isotamm toob välja, et tegelema peabki nii suurte kui väikestega. “Väikeettevõtetel on kumulatiivselt suur mõju,” põhjendab ta, miks on oluline, et kogu tarneahel ühiselt keskkonnamõjude kaardistamisse ja vähendamisse panustaks.

ESG ja jätkusuutlikkuse regulatsioonid on aastaga kiirelt arenenud. CSRD direktiiv ja ESRS-standardid eeldavad väärtusahelapõhist lähenemist, et ettevõtted saaksid täpse ülevaate oma tegevuse jätkusuutlikkusest. Seeläbi on võimalik parandada oma mõju, vähendada riske ja suurendada läbipaistvust.

"Juhtimisauditi" saates keskendumegi sellele, kuidas integreerida kestlikku mõtlemist ärijuhtimisse ja ettevõtte igapäeva.

Saates tuleb juttu Utilitase kestlikkusteekonnast ja senistest väljakutsetest, sh süsinikuneutraalsuse saavutamisest ja väärtusahela ettevõtete kaasamisest. Lisaks räägime Eesti enda roheidust Esgrid, nende tarneahelate hindamise ja enesehindamise mudelist ehk ESG tervisekontrollist. Praktikutena pakume ka võimalusi nende teemadega süvitsi tegeleda.

Oma kogemusi jagavad Utilitase keskkonna- ja jätkusuutlikkuse juht Kaire Kuldpere ja Esgridi kaasasutaja Katrin Isotamm. Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.