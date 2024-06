Analüütik: kinnisvaras on sügise osas liiga kõrged ootused

Foto: Andras Kralla

Kui suuremad kinnisvaraarendajad räägivad, et praegu on hea aeg ehitamiseks ja seeläbi võiks sügisel hakata minema palju paremini, siis kommentaare ja majandusprognoose jälgides on ootused natuke liiga kõrged, ütles Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

"Olukord ei ole selline, et siit oleks oodata kiiret taastumist," sõnas Kõiv Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis.

Lisaks rääkis Kõiv, et märgata on rohkem ettevõtteid, mis on läinud negatiivsete äriseostega inimeste kätte. See tähendab halva krediidireitinguga inimesi ehk firmamatjaid.

Sigrid Kõivu intervjueeris Lauri Leet.