Tagasi 04.07.24, 09:46 Ettevõtluskonto kasutajad paluvad üht olulist muutust Ettevõtluskonto kasutajate arv liigub kasvutrendis, jõudes 25 000 kasutaja juurde, kuid klientide tagasisidest on näha üks suur kitsaskoht, ütles LHV digipanganduse juht Margus Holland.

Sõidujagamisteenuse pakkujad ja toidukullerid on ühed aktiivsemad ettevõtluskonto kasutajad.

Foto: Liis Treimann

Holland rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et kuigi ettevõtluskonto paistab silma oma lihtsusega, siis kliendid on tagasisides maininud kõige rohkem soovi, et saaks maha arvestada ka kulusid.

Holland selgitas lisaks, mis täpsemalt muutub, kui riik kaotab kõrgema, 40protsendilise tulumaksumäära.

Margus Hollandit intervjueeris Indrek Mäe.

