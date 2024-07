Tagasi 12.07.24, 11:21 Turistide seas menukas väikelinn tunneb puudust kolmest spaast Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütleb, et vallavalitsuses on praegu üle kümne kehtiva spaaplaneeringu. Uued spaad ühes suuremate majutusasutustega annaksid vallavanema hinnangul olulise tõuke turismi arengule.

Vallavanema teatel toovad praegu inimesi Otepääle loodusturism ja mäed, puudust tuntakse suurematest majutusasutustest, kus oleksid ka veekeskused.

Foto: Andras Kralla

„Üks spaa on meil olemas, aga kui saaks juurde vähemalt kaks. Sest spaaturism on eraldi turism. See oleks kuldvõtmeke, mis tooks inimesi juurde,“ sõnas Barkala.

„Tõrval on mõnus veemõnula, kus käivad koos inimesed kogu Lõuna-Eestist. Ootame pikisilmi, et kopp läheks maasse. See elavdaks ja oleks piirkonnale soodus ja kasulik,“ rääkis Barkala.

Intervjuus räägib Barkala lisaks, mis hooajad on Otepääl kõige turistirohkemad, mida arvavad suursündmustest ja külastajatest kohalikud ning mis moel toetab kohalik vald ettevõtjaid ja sündmuste korraldajaid.

Küsis Hando Sinisalu.

