Tagasi 16.07.24, 12:27 Tuntud telesaadete tegija: tootmine on kallinenud poole võrra, eelarve on jäänud samaks Telesaadete tootmine on muutunud pärast koroonat 40–60 protsenti kallimaks, mõnel juhul lausa kahekordseks, kuid eelarvete kogusumma on jäänud samaks, rääkis produktsiooniettevõtte Ruut peaprodutsent Kaupo Karelson.

Paljusid televaatajate lemmiksaateid tootva produktsiooniettevõtte Ruut peaprodutsent Kaupo Karelson.

Foto: Liis Treimann

Tele-show’de tootmise kallidus peitub kallinenud tehnika taga, ütles Karelson Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Samuti on läinud väga palju kallimaks tööjõud, märkis ta.

See teeb produtsendi elu keeruliseks, aga see ongi ka produtsendi ülesanne eelarvest kinni pidada, rääkis Karelson ning tõi näiteks, et lahenduseks on intensiivsemad ja efektiivsemad võttepäevad. “Sealt võidame hinnatõusu tagasi, aga seda ei saa lõpmatult teha,” tõdes ta.

Samuti tuli jutuks, et inimesed vaatavad aina rohkem voogedastusplatvormidelt telesaateid ja -sarju ning mismoodi see on teleprodutseerimise käekäiku muutnud. Ka võrdles Karelson sisse ostetud teleformaati ja ise välja mõeldud saateformaati.

Karelson on tuntud telesaadete “Su nägu kõlab tuttavalt”, “Joel Ostrati õhtusöök”, “Maskis laulja” jpt produtsent. Samuti toodab ta telesarja “Papsid”.

Intervjueeris Lauri Leet.

