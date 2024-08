Tagasi 12.08.24, 11:45 Paavo Truu: kui pankadesse hakkaksid mõrad sisse lööma, kannataksid kõik Nädala esimeses hommikuprogrammis andis intervjuu Coop Panga finantsjuht Paavo Truu, kelle hinnangul mõjutab pankade edu või ebaedu kõigi elusid.

Coop pank. Foto: Liis Treimann

Truu sõnul pingutavad pangad väga ja on seetõttu ka heas seisus. Truu tõi välja, et viimasel ajal on olnud katseid näidata pankade tugevust halva omadusega, kuid tegelikkuses kannataksid pankade halva tervise käes kõik.

