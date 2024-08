Tagasi 15.08.24, 15:34 AI fanfaarid kõigutavad senist elukorraldust Kuhu liigub kontrollivaldkond pöörase kiirusega kihutavas novaatorite maailmas? Kas kontrollijate roll on pöördeid parajas tempos hoida, et olulisi riske märgata ja neile kriitiliselt otsa vaadata? Neid küsimusi lahkab saates "Digitark äri" Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. Foto: Raul Mee

Tehnoloogia kiire areng esitab demokraatiale väljakutse. Novaatoritel on üldjuhul ülikiire ja ka finantssektoris pole see teisiti. Mõned ettevõtjad tahaksid lausa mõne nädalaga asuda valitsema inimeste rahakotte, arvates, et pikem aeg finantsasutuse tegevusloa saamiseks on ebavajalik.

Kahtlemata vajab finantssektor head konkurentsi, kuid kas ajad on sedavõrd muutunud, et sõltumatuks kontrolliks enam aega polegi? Seni on demokraatlik ühiskond toiminud nõnda, et äri- ja riskiagendid on mõlemad koos maailma ära mahtunud.

Saade on salvestatud Sisekontrolli Aastakonverentsil 2024.

