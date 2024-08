Tagasi 20.08.24, 16:00 Eesti turismiettevõtjad panevad hispaanlased imestama Suve viimases "Turismitunnis" leidsid elamusturismi edendajad Tuuli Klementa ja Olavi Andla, et Eesti elamusturismi ei vii edasi konkurents, vaid koostöö – ja siinsed ettevõtjad panevad isegi hispaanlased imestama.

Turistid Tallinna vanalinnas. Foto: Liis Treimann

Hindreku talu perenaine ja Rabaresto eestvedaja Tuuli Klementa ja erisuguste ürituste korraldaja Olavi Andla usuvad, et eestlased on teatud mõttes elamusturismi teerajajad. "Ega näiteks hispaanlased väga ei pinguta, sest neil on justkui kõik olemas. Kui nad siia tulevad, siis nad näevad, et meie oleme siin palju usinamad töömesilased ja siis nad imestavad," tõdes Andla.

