Tagasi 23.08.24, 14:31 Äri kasvuspurt kärpis gaselli unetunde. "See oli seda väärt" Seitsmekordse gasellettevõtte AJ Tooted juht Madis Rätsep tunnistab, et kasvuspurdi ajal oleks võinud sõba silmale saada rohkem ja tööd teha vähem, kuid kaotatud unetunnid olid väärt seda, et pälvida gasellitiitel lausa neljal aastal järjest.

AJ Tooted tegevjuht Madis Rätsep. Foto: Jana Palm

Rootsi gruppi kuuluva tütarettevõtte eesotsas on Rätsep olnud algusaastatest peale ehk kokku juba 25 aastat. Läbipõlemisele sarnaseid momente on firmajuht enda puhul märganud, kuid neid on aidanud ületada pilk suunaga tulevikku ja selged ning konkreetselt sõnastatud eesmärgid. "Sellist hetke ei ole, et sein on ees. Lootus on kogu aeg."

Küsimusele, kas ja kuidas ettevõtte juht ka enese jaoks aega leiab, vastab Rätsep, et see on raske, kuid kindlasti mitte võimatu. "Usk peab olema sellesse, et ettevõte on tugev ja toimiv ka ilma juhita."

Selleks, et lained üle pea ei kasvaks, tuleb Rätsepa sõnul leida aega lähedastele või viibida looduses. Sealjuures on oluline komponent meeskond, kus liikmed teavad enda rolle ja saavad tööülesannetega hakkama ka ilma otsese juhtimiseta.

Veerandsajandi pikkusel teekonnal on Rätsepat edasi viinud õhinapõhisus ning organisatsiooni pidev areng tervikuna. Nimelt on Rätsepa sõnul Rootsis tehnilised protsessid väga kiiresti uuenenud ja jätkavad seda ka edaspidi samas, kui Eestis ei jõua tehnika nii kiirelt veel järele. Just emaettevõtte toetus ja n-ö käe pulsil hoidmine on olnud suureks abiks tütarettevõtte kasvamisel.

Rätsep ütleb, et kiire kasvu juures on oluline hoida silm peal ka ümbritseval majanduskeskkonnal ning mitte lasta gasellitiitlite saamise järel tekkival võimalikul hasardil enda üle võimust võtta. "Võime teha kiire kasvu ja põletada sealjuures läbi enda ressursid või kasvada loomulikul teel ja olla ka 25 aasta pärast kasvav ettevõte."

Saates tuleb juttu ka gasellilliikumisest. Räägime, miks AJ Tooted toetab gaselliliikumist, kas gasellitiitel on justkui kvaliteedimärgis ning saame teada, millist gaselli Eesti hetkel õigupoolest vajab.

Saatejuht on Julia Laidvee.

Gaselliliikumist toetavad AJ Tooted, Finora Bank ja Cumultec.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun