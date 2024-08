Tagasi 26.08.24, 16:15 SOL Balticsi tegevjuht: me peaksime kuulama neid, kes on vait Saates räägib SOL Balticsi tegevjuht Rinel Pius mentorlusest ja juhtimisest, tuues välja, et kuulama peaks neid, kes on vait.

SOL Baltics tegevjuht Rinel Pius Foto: Raul Mee

"Kuulamine on see, mida tuleb mentorlusest õppida. Kuulamine pole see, et ma istun käsi põsakil ja lihtsalt kuulan seda inimest, kes räägib. Me peame kuulama ruumi ja kuulama inimest. Tihti nad karjuvad hääletult," rääkis Pius.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun