Tagasi 30.08.24, 13:00 Kullafondis rännumees elust Lõuna-Ameerikas: korruptsioon, väärtuseta inimelud, aga ka harukordne muretus Kordame tänavu aasta alguses eetris olnud saadet "Globaalne pilk", kus rännumees Ivo Tsertõrkin tegi meiega tiiru Lõuna-Ameerikas.

Lõuna-Ameerika fänn Ivo Tsertõrkin nendib, et kohalike elu on sageli trööstitu, aga samas harukordselt muretu. Foto: Ruudi Kivinurm

Saates rääkis Tsertõrkin trööstitust elust Venezuelas, kus vägivald on muutunud tavaliseks. Nii tavaliseks, et sealsed elanikud ei usu, et seda inimpõlvega saaks välja juurida. Inimelul pole sisuliselt mingit hinda. Tapetakse ka Snickersi pärast.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun