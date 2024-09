Tagasi 03.09.24, 12:46 Äripäeva analüütik: inseneribüroode seis üllatab Kui vaadata inseneribüroode tegevusaruandeid, siis on näha üllatavat seisu, ütles Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Inseneribüroode seis annab aimu ka laiemalt ehitusturul juhtuvast. Foto: Andras Kralla

Kõiv rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui reeglina on inseneribürood olnud ettevaatlikud ja isegi pessimistlikud, siis nüüd vaatab vastu üllatavalt positiivne olukord. "Öeldi, et on raske, aga tuleb peale uusi projekte," ilmestas Kõiv selle sektori meelelaadi.

Kõivu sõnul viitab inseneribüroode hoiak, et ehitusturul hakkab nõudlus taas tekkima.

Lisaks tuli juttu veel erakliinikute seisust.

Sigrid Kõivu intervjueeris Lauri Leet.

