Tagasi 05.09.24, 10:12 Ekspert kahtleb, et Nvidia ralli suure kukkumisega läbi sai Kõvasti kasvanud Nvidia puhul on keeruline öelda, milline oleks aktsia õiglane hinnatase, kuigi praegu kaupleb ettevõte mõistlike suhtarvude juures, rääkis SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi varandus kahanes ühe päevaga kümne miljardi jagu. Foto: AFP/Scanpix

“Kui aktsia on aasta algusest umbes 140 protsenti tõusnud ja nüüd 10 protsenti langeb, siis on keeruline öelda, et ralli on läbi,” rääkis Laur Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Laur, milliseid raputusi võib USA aktsiaturul septembris oodata ning kuidas mõjutavad turge USA presidendivalimised. Pikemalt tuli juttu Eesti riigivõlakirjade märkimisest, hilisemast kauplemisest ja võrdlusest teiste praegu Balti turule tulevate võlakirjadega.

Küsis Indrek Mäe.

