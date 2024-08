Tagasi 29.08.24, 15:27 Langetasin riigivõlakirjade märkimise kohta otsuse Eile avaldatud uudis, et ka minusugusel lihtsurelikul on võimalik riigile laenu anda, teeb mulle kahtlemata head meelt, samas vaatab mulle halastamatult otsa enda märksa kõrgemale seatud tootluseesmärk.

Rahandusminister Jürgen Ligi juhtimisel pakkumisele tulnud Eesti riigi võlakiri on hea instrument küll konservatiivsele investorile, kuid tekitab Äripäeva investor Toomase profiili arvestades mitmeid küsimusi. Foto: Andras Kralla

Aastas 12 protsenti on see, mille olen endale sihiks seadnud, ning seda oma investeerimisotsuseid tehes ka silmas pean. Kahtlemata on tootluse kõrval vähemalt sama oluline investeeringuga kaasnev risk ning nii ongi minu ülesandeks leida enda portfelli aktivaid, mis täidavad minu tootluseesmärgi võimalikult väikse riskiga. Niisiis kaalusin võlakirjade puhul muu hulgas seda, kas minu portfelli risk tervikuna muutuks väiksemaks.

