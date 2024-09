Tagasi 18.09.24, 13:45 Eesti idusektor vajab uut suurt sihti ja Bolti IPOt Praegusest madalseisust välja tulemiseks oleks idusektoril vaja leida uus ühendav siht, kuigi ka Bolti avalik emissioon toetaks sektorit suurelt, selgitab riskikapitalifirma Change Ventures investor Tim Vaino.

Bolti IPO toob ilmselt turule tagasi nälja, aga missiooni on vaja sellele vaatamata, rääkisid saates Tim Vaino ja Tarmo Virki. Foto: Äripäev

"Mina näen pigem kehva olukorda hetkel start-up-maastikul Eestis," ütles Vaino iduettevõtlusele pühendatud saates “Ükssarvikute kasvulava”.

"Start-up’e on kõvasti vähem, raha on turul vähem, raha antakse palju keerulisemalt, start-up’ide kvaliteet on langenud. Mulle tundub, et meil ei ole suurt sihti või suurt missiooni, mis meil alati on olnud. Mulle tundub, et me natukene proovime vana rasva peal hoida Eesti kui Euroopa Silicon Valley staatust, kuigi olukord ei ole üldse nii äge, kui ta oli," rääkis ta.

Saates tulebki lähemalt juttu sellest, kuidas idusektoril praegu Eestis läheb, mida see turgutuseks vajab ja mis seisus on idud näiteks Lätis ja Leedus.

