Eesti kaupmehed jäävad Euroopa suurtegijatele alla Kuigi Eesti ja Euroopa e-poode võrreldes on tihtipeale viimased odavamad, siis konjunktuuriinstituudi juhi Peeter Raudsepa sõnul eestlased veel eelistavad kodumaised kaupmehi.

Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp. Foto: Andras Kralla

Suures pildis on aga Euroopa e-poodidel suur konkurentsieelis hinnas, nentis Raudsepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Need, kes tõesti võrdlevad hindu, need ostavad ka odavamatest kohtadest, rääkis ta ning lisas, et siiski on eestlastel veel harjumus pöörduda kodumaiste kaupmeeste poole.

Raudsepp tegi juttu ka toiduhindadest, sellest, kas Eesti on päriselt viie rikkaima riigi poole teel ning kuidas tarbijad hinnatõusule vastu peavad.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

