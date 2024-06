Artikkel

Eesti langes konkurentsivõime edetabelis suurelt

Foto: Liis Treimann

Eesti langes Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudi koostatud riikide rahvusvahelise konkurentsivõime tabelis seitse kohta keskmike sekka ehk 67 riigi võrdluses 33. kohale.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp märkis teates, et tegu on teise järjestikuse aastaga, kus me konkurentsivõime edetabelis langeme. „Kui eelnevalt oli võimalik väita, et languse on põhjustanud Ukraina sõjaga seonduv, siis nüüd on seda oluliselt keerulisem teha, sest näiteks Läti on edetabelis tõusnud kuus kohta ning Leedu kaks kohta ning ka neid mõjutab Ukrainas toimuv,“ ütles ta.