Tagasi 18.09.24, 11:38 Neste tarneahelajuht: Eesti soetab elektriautosid Balti riikidest kõige rohkem Eestlased on nii leedulastest kui lätlastest aktiivsemad elektriautodega sõitjad, rääkis Neste tarneahelajuht Marina Molokova Äripäeva raadiole.

Neste tarneahelajuht Marina Molokova. Foto: Andres Laanem

On teada, et Skandinaavia elanikud on meist suuremad elektriautosõbrad, kuid Balti riikide arvestuses oleme me esimesed.

"Kui võrdleme end Skandinaavia riikidega, siis muidugi meil on veel pikk tee minna, aga Baltikumiga võrreldes võtab Eesti inimene elektriauto soetamist tõsisemalt," rääkis Molokova.

Tarneahelajuht tõi välja, et põhiliselt hoiavad eestlasi elektriautodest eemale hirmud ja müüdid, mis on tänaseks aegunud.

Molokova rääkis veel tarneahelajuhi töö eripäradest ja Neste laadimispunktide tulevikust.

