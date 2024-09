Tagasi 18.09.24, 11:02 City Motorsi juhataja: automaks ei ole müügile mõju avaldanud Automaks jõustub juba uuest aastast, kuid automüüjad ei näe, et eestlased selle pärast autosid ette ostma oleks rutanud, rääkis City Motorsi juhatuse liige Jüri-Bruno Asari.

Jüri-Bruno Asari 2022. aastal kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil esinemas Foto: Raul Mee

"Me oleme peaaegu 13 protsenti eelmisest aastast maas. Tarbijasõidukite müügis on olnud langus juba viimased kolm kuud ehk on näha, et meil on justkui käsipidur peal ja me ei tea mida teha," sõnas Asari.

Äriplaani konverentsil tehtud intervjuus rääkis Asari veel elektriautodest ja sellest, kuidas ettevõte uute maksudega plaanib kohaneda.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

