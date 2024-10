Tagasi 14.10.24, 15:26 Kuumal toolil: su 86aastane vanaema ei hakka sarimõrvariks, et peaks tema kõneandmeid koguma Eesti riigis säilitatakse inimeste sideandmeid ebaseaduslikult, aga sellele vaatamata on need olnud prokuratuuri jaoks tähtis tööriist.

Riik säilitab su vanaema kõnelogi ja paiknemisi aasta, see on Euroopa Kohtu järgi ebaseaduslik. Foto: Veiko Tõkman

Möödunud nädalal andis prokuratuur teada, et nad ei kasuta kohtus enam tõendina inimeste sideandmeid ehk andmeid selle kohta, kes on kellele helistanud ja kus ta on asunud.

