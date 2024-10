Tagasi 28.10.24, 09:39 Swedbanki ekspert hoiatab investoreid USA ohumärkide eest Ameerika Ühendriikides näitavad mitu märki, et majanduse päästmiseks on riik minemas taas rahatrüki teed, ütles Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik.

Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik märkis, et USA riigivõlg on suureks kasvanud. Foto: Liis Treimann

Maasik rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et USA riigivõla suurust vaadates tundub Ühendriikides olevat mingisugune kriis, aga samas seda ei näe, sest majandus kasvab.

Maasik lisas, et USA riigivõlg on kasvanud nii suureks, et selle teenindamiseks tundub loogiline minna sama teed teiste riikidega, kes on majanduskasvu hoidmiseks raha trükkinud, et hoida intressid inflatsioonist madalamal.

Maasiku sõnul on USAs näha veel teisigi ohumärke.

Meelis Maasikut intervjueeris Linda Eensaar.

Swedbanki ekspert hoiatab investoreid USA ohumärkide eest

