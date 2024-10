Tagasi 25.10.24, 20:12 Harris või Trump? Valimised võivad määrata suurpankade dividendi Järgmisel kuul toimuvad USA presidendivalimised toovad kaasa visioonide kokkupõrke, mille mõju kajab veel aastaid globaalses majanduses.

Kui presidendiks saab Kamala Harris, võib see tähendab aktsionäridele väiksemat dividendi. Foto: AFP/Scanpix

Kumb saab tuleval kuul USA presidendiks – Kamala Harris või Donald Trump? Bloomberg kirjutab, et presidendi- ja kongressivalimistel on selged tagajärjed ärimaailmale. Valimispäeva ootavad pingsalt USA pangad, kuna kaheksal suurimal USA pangal seisavad ees nõuded hoida rohkem kapitali, et paremini kaitsta maksevõimet finantsšoki vastu.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun