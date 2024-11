Tagasi 08.11.24, 09:43 Tarmo Karotam: müüme hooneid, aga otsime ka head ostu Ärikinnisvarale keskenduv Baltic Horizon Fund plaanib müüa osa portfelli hoonetest, kuid vaatab samal ajal ringi ka ostja pilguga, ütles fondijuht Tarmo Karotam.

Tarmo Karotam Foto: Raul Mee

Karotam rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et Baltic Horizon Fund on seni oma portfellist müünud B-klassi hooneid ja see trend jätkub ka uuel aastal. Samas praegu ei käi veel müügiprotsessi, täpsustas ta.

Fondijuhi sõnul vaatab ta kindlasti ringi ka uute ostude leidmiseks, aga "mitte klassikalises segmendis nagu bürookaubandus".

