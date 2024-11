Tagasi 27.11.24, 12:43 Indrek Lepik: maailmalõpu kuulutamise asemel tuleb kohaneda Euroopat raputavad viimasel ajal uudised, milles räägitakse ettevalmistusest reaalseks sõjaks meie oma kodus, kuid sünge pildi maalimise asemel tuleks tegutseda ja uue olukorraga kohaneda, ütles Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Indrek Lepik Foto: Liis Treimann

"Kui vaatame praeguseid tarneahelaid, siis nii nagu kolm aastat tagasi lõigati läbi tarneahelad idaga, on nüüd selge, et liigume veel rohkem itta ja vaatame Hiina poole," rääkis Lepik Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis seoses USA potentsiaalse tollipoliitikaga. Tema näeb, et Hiinaga tehtud tarneahelad saavad samuti häiritud, kui mitte läbi lõigatud.

Julgeoleku vaatepunktist tõi Lepik esile võrdluse rootslase ja soomlase vahel. Kui vaadata keskmist rootslast, siis Lepiku hinnangul ei muretse Rootsi sõja laienemise pärast Ukrainast kaugemale, kuid Soome on vastupidine näide, kus soomlased on juba aastakümneid teinud ettevalmistusi enda kaitsmiseks.

Lisaks kordas Lepik kriitikat riigikaitse nõukogu hiljutise koosoleku suunas, sest nägi, et president Alar Karis ja peaminister Kristen Michal jäid pärast koosolekut tehtud pressikonverentsil luuleliselt üldsõnaliseks . "Peaaegu kolm aastat pärast täiemahulise sõja puhkemist võiksime olla edasi liikunud sellest, kus me peaksime tundma vajadust öelda nii-öelda tavalisele inimesele, et sõda oht. Igaüks on sellest praeguseks aru saanud," märkis Lepik. "Küsimus on nüüd selles, mida selle ohutunnetusega pihta hakata ja kuidas teatavat hirmu konstruktiivselt käivitava jõuna kasutada."

Indrek Lepikuga vestles Igor Rõtov.