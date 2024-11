Tagasi PRO 26.11.24, 12:51 Ohtlik võimuvaakum: Trumpi lahutab Valgest Majast 55 ärevat päeva Raketisõda Ukrainas, kliimakonverentsi fiasko ja Trumpi kaubandussõda.

Donald Trump asub ametisse tuleva aasta 20. jaanuaril. Foto: AP/Scanpix

Täna peegeldavad Brüsselis NATO suursaadikud neid süngusperspektiive Ukraina diplomaatidega, kes nõudsid möödunud neljapäeval toimunud Vene pretsedenditu raketirünnaku peale erakorralist kohtumist. Kreml ähvardab avada Zaporižžja lähedal veel ühe rindelõigu.

Interregnum Donald Trumpi ametisse asumise eel on pannud nii Venemaad kui ka Hiinat — ja paljusid väikemaidki üritajaid — rapsima, et tekitada uue reaalsuse settimise eel endale võimalikult soodsat olukorda. See tähendab aga ka võimalust paljudeks ootamatusteks.

Leedus kukkus alla Saksa kaubalennuk. Vilniuse lennuvälja lähistel kukkus esmaspäeva varahommikul alla DHLi lennuk, surma sai üks pardal olnud inimene. Ehkki tõendeid selle kohta, et tegu võinuks olla sabotaažiga, esialgu pole, on kahtlused õigustatud. Leipzigi keskusest, kust tõusis õhku ka toosama lennuk, on Saksa võimud varem leidnud lõhkeseadeldisi, mis on põhjustanud tulekahjusid ning mille eesmärk on olnud alla tuua mõni õhus olev lennuk.

„See, et me peame praegu tõsiselt küsima, kas see oli õnnetus või mõni hübriidintsident, näitab, kui heitlikel aegadel me elame,“ nentis Saksa välisminister Annalena Baerbock, kes pole kaugeltki välistanud, et Leedu õnnetus võib olla osa laiemast mustrist, kus Venemaa on Euroopa südames põlenguid ja plahvatusi põhjustanud.