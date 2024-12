Tagasi 09.12.24, 13:02 Suursaadik OECDs: suured riigid tahavad meie kogemustest õppida Eestit tuntakse suurriikide seas endiselt PISA testi tulemuste ning digiriigi poolest, rääkis Eesti suursaadik OECDs Priit Pallum.

Eesti õpilaste PISA testi tulemused olid mullu neljandal kohal OECD riikide seas. Foto: Raul Mee

Suurriigid otsivad nendes kahes valdkonnas kontakte ja tahetakse õppida meie kogemustest, rääkis Pallum Äripäeva raadiole.

Eesti on PISA testide tulemuste järgi ikkagi esimene Euroopas ning maailmas viie parima hulgas, märkis suursaadik. Digiriigi kontseptsioon on aga niivõrd teiste riikide seas tuntud, et seda ei pea pikalt selgitama, pigem uuritakse õppetundide kohta.

Pallum tegi juttu ka sellest, millised on OECD soovitused, kuidas Eesti majandus korda teha, ning kui palju peavad riigid neid soovitusi üldse kuulda võtma.

Rääkis Hando Sinisalu.